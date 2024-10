Reggio – Natale 2019, l’Arma dei Carabinieri ancora più presente in città

La sicurezza dei cittadini, nell’approssimarsi delle festività natalizie, viene messo ancor più al centro dell’azione dell’Arma, nella consapevolezza che – in questi momenti in cui più forte è il bisogno di sentirsi al sicuro – ancor maggiore è la propensione della cittadinanza ad un diretto contatto con il Carabiniere nei servizi su strada o in caserma tale da rafforzare il sentimento di sicurezza e di legalità percepito.

Per tale motivo, l’Arma, nel quadro delle attività coordinate con le altre Forze dell’ordine, orienterà la propria attività di prevenzione a garantire la sicurezza della cittadinanza di tutta la provincia reggina, attraverso la propria macchina molecolare, composta da oltre 90 Stazioni sul territorio e Reparti radiomobili di pronti intervento.

La sicurezza è oggi, più che nel passato, un sistema complesso ed ascrivibile ad una dimensione quanto mai dinamica: per tale motivo, ancor più forte sarà il ricorso – in questo periodo – allo strumento delle Aliquote di Primo Intervento, concepite e sviluppate per garantire la pronta risoluzione di tutte le situazioni che possono turbare sia il senso di sicurezza della collettività che la libertà individuale di ciascun cittadino.