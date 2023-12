Reggio, il Comune mette all'asta il centro Girasole

Il centro Girasole di Reggio Calabria messo all’asta dal Comune. La sua storia è ormai nota, partendo dalla sua realizzazione sul finire degli anni ’90 ed alla sua inaugurazione del 2006. All’epoca l’idea era quella di dare nuovi spazi agli esercenti “sfrattati” da piazza Orange e dal Calopinace, creando così nel centro del quartiere un luogo nevralgico per l’economia cittadina.

Ma il progetto iniziale si arenò e il Girasole restò all’abbandono per diversi anni. Fino al 2017, quando Falcomatà presenta un progetto di riqualificazione della struttura che sarebbe dovuta diventare sede della costituenda società comunale Hermes.

Il Girasole come nuovo edificio “green”, sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale, con all’interno un teatro, un bar e una sala conferenze. Un risparmio per le casse comunali che non avrebbero dovuti affittare i locali, ed un progetto che in realtà si inseriva in un più ampio piano di miglioramento del quartiere, con i lavori ad esempio del Parco Lineare Sud.

Quasi 4 milioni di euro la base d’asta

“Compendio Immobiliare denominato “Girasole” già destinato ad uso commerciale (MERCATO), sito tra l’intersezione della via Itria e via Messina, non censito in Catasto urbano ed in corso di accatastamento, ricadente in Catasto Terreni alla Sezione A del Foglio 105, Particella 1237, nonché porzione della part. 923 da frazionare, della superficie lorda di circa 4.950,00 mq. L’immobile è costituito da tre corpi di fabbrica contigui, con annessa pertinenza esterna: – Fabbricato Nord a 4 piani;

– Fabbricato Sud a 4 piani;

– Corpo centrale a 3 piani. Prezzo a base d’asta Euro 3.850.000,00. L’immobile è nel pieno possesso dell’Amministrazione venditrice proprietaria ed è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni ed eventuali vincoli imposti dalle vigenti leggi. All’asta pubblica può partecipare chiunque vi abbia interesse e che si trovi altresì nella capacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni, nonché possieda le condizioni soggettive ed i requisiti prescritti dalla lex specialis di gara”.

