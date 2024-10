Torna la ‘Notte bianca’ a Reggio: lo spoiler del sindaco Falcomatà

Un annuncio inaspettato ha sorpreso i cittadini: il sindaco Falcomatà ha svelato ai microfoni di CityNow, durante l’ultima puntata di Live Break, un entusiasmante progetto per l’estate 2024. L’amministrazione comunale ha intenzione di organizzare una “notte bianca“.

Un appuntamento che i reggini ricordano con particolare gioia, visto lo spropositato successo dell’iniziativa nei primi anni 2000. Nel corso della prima legislatura anche questa amministrazione aveva provato a riproporla, in particolar modo nel 2019, bensì nel periodo natalizio.

“Con le associazioni di categoria stiamo iniziando a ragionare sul riproporre alla citta la notte bianca – ha spiegato Falcomatà. Una notte da far vivere a pellegrini, cittadini e turisti all’insegna del divertimento, della cultura, del sociale”.

E si perché la notte bianca dovrebbe essere organizzata in concomitanza con le Festività Mariane, per alimentare, ancor di più, quelli che sono i festeggiamenti civili della tradizione legata alla Patrona della città. Una bella sorpresa ed al contempo una bella notizia per la città che, ora più che mai, ha decisamente “fame di vita”.