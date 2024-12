Reggio, musica e bellezza: al Seminario Pio XI il concerto dell’Orchestra Giovanile dello Stretto

Un evento che celebra la bellezza come armonia dell’anima e del mondo, in un viaggio musicale che saprà emozionare e far riflettere. Ingresso libero.

Martedì 17 dicembre, la suggestiva Cappella San Paolo del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria farà da cornice a un evento speciale: il concerto dell’Orchestra Giovanile dello Stretto, un momento di arte e spiritualità che proMusica e bellezza: al Seminario Pio XI il concerto dei talenti emergentimette di lasciare il segno nel cuore dei partecipanti. Giovani musicisti, alcuni dei quali bambini o appena adolescenti, si esibiranno guidati dal Maestro Alessandro Monorchio, direttore d’orchestra dalla sensibilità artistica unica, capace di valorizzare al meglio l’entusiasmo e l’energia dei giovani interpreti. La serata sarà arricchita da un repertorio ricco e variegato, pensato per esprimere pienamente il legame profondo tra musica, fede e riflessione spirituale.

Giovani talenti sotto una guida sapiente

La Orchestra Giovanile dello Stretto si compone di strumentisti emergenti, alcuni dei quali in giovanissima età, che grazie alla passione e all’impegno quotidiano trovano nella musica una via privilegiata per esprimere la propria creatività. Sotto la direzione del Maestro Monorchio, il concerto offrirà:

Un repertorio pensato per esaltare la spiritualità del periodo natalizio.

Momenti di alta intensità emotiva, capaci di coinvolgere il pubblico in un’esperienza di ascolto profonda.

Uno spazio di riflessione, attraverso l’armonia dei suoni, sul tema della bellezza come strumento di elevazione dell’anima.

Un momento fortemente voluto dal Seminario

Il concerto, fortemente sostenuto dal Rettore e dall’intera Equipe formativa del Seminario Arcivescovile Pio XI, nasce dal desiderio di proporre un’occasione che, attraverso la musica, conduca a una riflessione sulla bellezza come via privilegiata verso la trascendenza, in preparazione al Natale. In un periodo dell’anno ricco di significati spirituali, l’evento si pone come un ponte tra arte e fede, offrendo uno spazio di raccoglimento e contemplazione.

La scelta della Cappella San Paolo non è casuale: l’atmosfera intima e raccolta si sposa perfettamente con l’obiettivo di creare un’esperienza profonda e toccante. La musica diventa così un linguaggio universale, capace di parlare a tutti, unendo generazioni e culture, e offrendo uno spunto per riflettere sull’importanza della bellezza nel nostro rapporto con il divino.

L’appuntamento del 17 dicembre è dunque un invito a lasciarsi ispirare dall’arte e dalla fede, guidati dalle giovani promesse dell’Orchestra Giovanile dello Stretto e dalla direzione illuminata del Maestro Monorchio. Un evento che celebra la bellezza come armonia dell’anima e del mondo, in un viaggio musicale che saprà emozionare e far riflettere.

Ingresso libero.