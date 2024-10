Reggio, orizzonti dell’idrogeno: prospettive future al centro del convegno di Confindustria Giovani

L'appuntamento promette di essere un'importante occasione di apprendimento e scambio per imprenditori, studenti ed esperti di settore

Il potenziale dell’idrogeno come fonte di energia pulita e sostenibile sarà al centro di una discussione approfondita nel prossimo evento organizzato da Confindustria Giovani Reggio Calabria. Il convegno intitolato “Orizzonti dell’Idrogeno – Dalla Produzione all’Utilizzo” si terrà venerdì 12 aprile alle ore 17:00 presso la sede di Confindustria RC in Via del Torrione.

L’appuntamento promette di essere un’importante occasione di apprendimento e scambio per imprenditori, studenti ed esperti di settore. Sarà un momento di confronto sulle metodologie più innovative nella produzione di idrogeno, le applicazioni nell’ambito della mobilità sostenibile e le sfide relative all’integrazione di questa risorsa nei sistemi energetici esistenti.

Le sessioni prevederanno approfondimenti sulla mobilità sostenibile, in particolare sui mezzi di trasporto e sulla rete di distribuzione, nonché sulle possibilità offerte dall’idrogeno nel trasporto pubblico. Un focus sarà inoltre dedicato alle nuove frontiere nell’uso di questa risorsa come alternativa verde ai combustibili fossili, esplorando gli sbocchi industriali della tecnologia dell’idrogeno.

Gli interventi istituzionali vedranno come protagonisti Salvo Presentino, Presidente di Confindustria Giovani Reggio Calabria, e Daniele Cartisano, neo presidente di Legambiente Calabria.

La discussione sarà moderata da Dario Benedetto della DB Elektra, che introdurrà gli speaker di primo del panorama energetico e trasportistico italiano: Andrea Bos, Presidente di Hydrogen Park Marghera; Ernesto Ferraro, Amministratore Unico delle Ferrovie della Calabria; Francesco Basile, professore dell’Università di Bologna e delegato italiano Hydrogen IWG.

La sessione si arricchirà con le presentazioni di Zeeshan Wadiwala dell’azienda Fattoria della Piana e Michele Polimeni di APM Polimeni, che condivideranno il loro know-how e le esperienze dirette sull’applicazione dell’idrogeno in ambito industriale e aziendale.

Inoltre, Francesco Barreca, Consigliere comunale di Reggio Calabria, esporrà il punto di vista delle istituzioni locali riguardo alla transizione energetica.

Questo evento rappresenta una tappa importante per gli imprenditori e tutti gli interessati alle dinamiche del settore energetico, soprattutto per coloro che sono orientati verso un futuro più verde e sostenibile. La partecipazione è vivamente consigliata a chi desidera rimanere al passo con le evoluzioni del mercato energetico e le sue implicazioni ambientali ed economiche.