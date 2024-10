A Reggio Calabria corso di cultura aeronautica per 130 studenti

Il corso, iniziato il 22 novembre e che si protrarrà fino al 2 dicembre, è suddiviso in due parti

L’Aeronautica militare, grazie ad un accordo con il Ministero dell’Istruzione, ha avviato a Reggio Calabria un corso di Cultura aeronautico, gratuito e facoltativo, riservato a 130 studenti degli istituti superiori della città.

Nel corso della prima settimana gli studenti seguiranno un ciclo di lezioni teoriche incentrate sulle basi dei principi aerodinamici, gli strumenti e la sicurezza del volo, con accenni alla meteorologia ed al controllo del traffico aereo.

Al termine della prima settimana di lezioni, agli studenti sarà sottoposto un test sulle conoscenze acquisite, in modo da consentire di stilare una graduatoria che permetterà di selezionare coloro che avranno la possibilità di provare a pilotare un aereo. Nel corso della seconda settimana gli studenti vivranno l’esperienza del volo in formazione con un aereo militare, il Siai U-208. Ad accompagnarli saranno i piloti istruttori di volo del 60/mo Stormo dell’Aeronautica Militare.

A conclusione delle lezioni teoriche e dell’attività di volo, sarà stilata una graduatoria finale i primi classificati della quale riceveranno come premio la possibilità di frequentare uno stage nell’aeroporto di Guidonia (), sede del 60° Stormo, per indossare i panni dei piloti dell’Aeronautica militare e volare con l’aliante Twin Astir.

A tutti i partecipanti al corso sarà consegnato un attestato di frequenza che, oltre ad essere valutato ai fini dei crediti formativi per il conseguimento della maturità, servirà anche per assegnare un punteggio di merito per alcuni concorsi nell’Aeronautica militare.

fonte: ANSA