Basket: doppio colpo per la Dierre. Arrivano i rinforzi

La Dierre vuole stupire. Per farlo, la dirigenza capeggiata dal Presidente Roberto Filianoti ha firmato due nuovi giocatori. Ingaggi di rilievo che vanno ad impreziosire il già competitivo roster guidato dal Coach Cotroneo, al momento quarto in classifica in Serie C Unica Calabria/Sicilia. Roberto Massimiliano Cernic, guardia/ala classe 2002, in arrivo dalla Serie B di Ferentino è il primo colpo. È un esterno, un tiratore micidiale e molto affidabile. Ha giocato in B a Valmontone e Palestrina, con tante esperienze maturate nonostante la giovane età anche in C Silver e C Gold con le maglie di Colleferro, Frassati. Capace con la stessa efficacia sia di attaccare il ferro sia di affidarsi al tiro dal perimetro, andrà ad elevare il tasso tecnico del futuro reparto “piccoli” del team bianco-blu.

Per l’operazione in questione, si ringrazia l’agente del ragazzo, Francesco Foroni.

Nuovo innesto nel settore lunghi

Accanto a Cernic, si rafforza anche il settore “lunghi”. Alessandro Trinca, ala grande/centro di 201 cm classe 2001, è un nuovo giocatore bianco-blu. Alessandro, ferrarese d’adozione, svolge tutta la sua formazione giovanile con la Scuola Basket Ferrara: