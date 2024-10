Reggio Calabria, donna trovata morta in casa. Si pensa ad un omicidio

In corso tutti gli accertamenti, strada chiusa al traffico. Uccisa la titolare di una tabaccheria, le foto

Donna trovata morta a Reggio Calabria in pieno centro, precisamente in Via Melacrino. Mariella Rota, titolare di una tabaccheria, è stata trovata morta nella propria abitazione, adiacente all’esercizio commerciale di vendita tabacchi. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di martedi 30 luglio.

Chiusa al traffico la zona circostante Via Malacrino. Personale della polizia scientifica e PM sul posto, accertamenti sulla dinamica dell’evento in corso. Al momento non sembra essere stato asportato nulla dal luogo dell’evento.

Prevale la pista dell’omicidio, secondo le prime ricostruzioni la donna presenterebbe ferite da taglio. Presente sul luogo il capo della Squadra Mobile, dott. Francesco Rattà.