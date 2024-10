Coronavirus a Reggio Calabria, l’elenco dei locali aperti e chiusi in città

Riuscire a capire quali locali sono ancora aperti e quali chiusi a Reggio Calabria diventa un pò difficile. Imprenditori e commercianti sono tenuti a far rispettare le misure restrittive, pena la sospensione delle attività.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Recita così il nuovo decreto firmato dal Premier che ‘blinda’ l’Italia.

“Sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo e discoteche che rischiano la sanzione in caso di violazione. Sospesa anche l’apertura dei musei e dei luoghi di cultura. Rimangono operative le attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”.

Nelle ultime 24 ore i social si sono praticamente riempiti dei post delle varie attività che comunicano agli affezionati clienti come procederà il loro lavoro. Abbiamo stilato per voi un elenco dei locali cittadini, divisi in base alla difficile decisione di rimanere aperti oppure no.

LOCALI APERTI

Burger King;

Cesare;

Etto Unità di Cucina;

Clab;

Zio Torta;

LOCALI APERTI CON LIMITAZIONI AL PUBBLICO (I locali hanno interdetto l’accesso al pubblico nelle rispettive sale, ma provvederanno a fornire servizi esclusivamente a domicilio).

La linguaccia;

Hamburgeria RC;

Sottozero;

Pasqualino Pizza & Vino;

Lievito;

Mirco Gelateria;

Mangià RC;

Shakerateria Fragomeni;

Malavenda Cafè;

Central Park;

La ruota.

Altre attività, invece, hanno, purtroppo, preso la difficile decisione di sospendere il lavoro fino a nuovo ordine.

LOCALI CHIUSI

Piro Bistrot;

Scalo 19 Piazza Orange;

Zio Fedele;

Fratelli La Bufala;

Mia Mamma Mia;

Funny Club;

Villa Lelmar by Metropolitan;

Royal Garden;

Royal Reef;

La Baita – Gambarie;

La Corte;

Villa Blanche;

Villa La Fenice;

Via Veneto;

Myad1;

Oasi del Gusto;

Bad Bull;

American Western Saloon;

Bodeguita Mexicana;

Vesper;

Officina del Gusto;

Cafè Noir;

Le Nasse;

100 Gusti;

Doppio Zero;

Papos;

Tequila y comida;

Cantina del Macellaio;

Mr Burn Grill;

Trattoria Pepe Nero;

Bella Italia.

Liste in aggiornamento.