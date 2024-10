“Auguri a tutti i nonni di Reggio Calabria”: la nota dell’ass. Nucera

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in occasione della festa dei nonni, rivolge i suoi auguri a tutte le famiglie reggine.

“É una festa ricca di storia e di valori – dichiara l’assessore alle politiche sociale del comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera. Sono convinta si debba andare oltre le celebrazioni, per guardare al significato profondo che questa festa promuove. Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, figure centrali nella vita di una persona e di una famiglia in generale. Affettuosi e disponibili, i nonni rappresentano il perno delle famiglie e spesso accompagnano i nipoti nella loro crescita.

La festa in Italia è stata istituita per legge dal 2005 come “un momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

Un ruolo che negli ultimi decenni è cambiato. I nonni non sono più quelli che vediamo nelle vecchie fotografie in bianco e nero con il bastone o a lavorare ai ferri, dove l’educazione dei minori ruotava quasi esclusivamente attorno alla figura della donna, ma capaci comunque di tramandare storia e tradizioni con saggezza e pazienza.

L'assessore Nucera prosegue: