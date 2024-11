Reggio Calabria: Il programma ufficiale delle festività mariane 2013

Di Nicolino D’Ascoli. Come sempre, Citynow.it è attenta alle necessità di informazione del pubblico reggino. Dopo accurate ricerche, abbiamo stilato per voi il programma ufficiale dei festeggiamenti civili e religiosi in onore della SS. Madonna della Consolazione, previsti da Venerdì 13 a Martedì 17 Settembre 2013. VENERDÌ 13 SETTEMBRE Ore 21.00: BASILICA DELL’EREMOPellegrinaggio cittadino – Celebrazione vigiliare presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita.Ore 23.00 Celebrazione Eucaristica. SABATO 14 SETTEMBREBASILICA DELL’EREMOOre 1.00: Veglia di preghiera notturnaOre 3,30 – 4,30 – 5,30:Celebrazioni Eucaristiche Ore 6,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano Ore 8.00: L’Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione viene trasferita in Città.Ore 9,30: Via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie e processione verso la Basilica Cattedrale. BASILICA CATTEDRALEOre 17.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’UNITALSI, presieduta dall’Assistente Don Antonio Bacciarelli – Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonino Iachino – Anima i canti il Coro Cantate Domino.PIAZZA INDIPENDENZAOre 21:00: concerto serale di apertura della festa dei Taranproject con Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea.PIAZZA ITALIAOre 21:00 Next Five live: Stevie Wonder tribute band live.B’ARTOre 23.00: Musica in strada, dj in rotation. DOMENICA 15 SETTEMBRE BASILICA CATTEDRALEOre 7,30 : Celebrazione EucaristicaOre 9.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Latella, Canonico Cantore del Capitolo Metropolitano . Anima i canti il Coro Madonna della Consolazione.Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Anima i canti il Coro S. Paolo.Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vittorio Mondello,Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro Polifonico Histonium di Vasto.Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il Coro Italia Campagna.PIAZZA CAMAGNAOre 17-24: Giornata del Portatore. Spettacolo serale a Piazza Camagna, in scena il musical ‘’Cenerentola’’CORSO GARIBALDI-PIAZZA CASTELLOOre 19:00: partenza da Piazza De Nava per il Corso Garibaldi sfileranno i gruppi folk, che si raduneranno in serata, dalle 21 a piazza Castello. CORTILE DELL’EPISCOPIO Ore 19:00: concerto per violino e pianoforte con Fulvio Puccinelli e Giuseppe Puntorieri.PIAZZA ITALIA Ore 21:00: ‘’Grandi canzoni italiane’’ a cura dell’associazione AMS Severino.ARENA CICCIO FRANCOOre 21:00: concerto dei Kalavria, offerto da Confindustria. LUNEDÌ 16 SETTEMBREBASILICA CATTEDRALEOre 7,30 – 8,30 – 11,30: Celebrazioni EucaristicheOre 9,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello Arcivescovo Emerito.Ore 10,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Salvatore Santoro,Rettore del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario Pio XI.Ore 18.00: Vespro Mariano presieduto da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XVII Rassegna di canti Mariani.PIAZZA CASTELLOOre 21:30: Operetta a cura della Scuola di canto lirico del Maestro Tirotta.PIAZZA ITALIAOre 21:30: Tarankarados Radici etniche in concertoPIAZZA INDIPENDENZAOre 21:30: suonerà la sveglia il radio show di Studio54Network ‘’54DanceVillage’’.ARENA CICCIO FRANCOOre 22:00: Orchestra di percussioni Tamburi del Sud, evento offerto dalla Regione. MARTEDÌ 17 SETTEMBREBASILICA CATTEDRALE- Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria -Ore 7.00 – 8.00: Celebrazioni EucaristicheOre 10.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Anima i canti il Coro S. Paolo Ore 18.00: Processione della venerata Icona di Maria SS. Madre della Consolazione. Itinerario: P.zza Duomo-C.so Garibaldi-Via Osanna – Via Miraglia – Via P. Foti – C.soGaribaldi– Via Aspromonte – Via N. Bixio – C.so Garibaldi – Piazza Duomo. VILLA COMUNALEOre 19:30: ‘’La festa della madonna tra poesia e folklore’’ a cura dell’Accademia del dialetto calabrese ‘’Il Grifo’’. PIAZZA ITALIA Ore 21:30: concerto della cantante Tiziana Serraino.PIAZZA CASTELLOOre 21:30: penultima sagra dei cantastorie condotta da Otello Profazio a cura dell’Associazione Suoni al sud.PIAZZA INDIPENDENZAOre 22:00: ‘’Viaggio Mediterraneo’’, varietà con Battaglia&Miseferi, Micaela, Sabina Stilo, Alma Manera, Manila Nazzaro, Gennaro Calabrese, Luca Scorziello, Pasquale Caprì e gli Hantura, offerto dalla Regione Calabria.Ore 24:00: Spettacolo pirotecnico, in onore della SS. Madonna della Consolazione, offerto dalla Regione Calabria. ALTRI EVENTI PENTIMELE – Luna Park dal 13 al 20 settembreTEMPIETTO – Bancarelle dal 13 al 20 settembreDa Sabato 14 a Lunedì 16-PIAZZALE STAZIONE LIDO ‘’Roller street sport – pattiniamo insieme’’ offerto dall’omonima federazione e da Confcommercio.-Nell’ambito del progetto Chiese aperte, apriranno le loro porte (tra sabato e lunedì) quella di San Pietro e quella degli Ottimati.-VILLA COMUNALE: IV rassegna Festa popolare regginaDa sabato 14 a Martedì 17-PALAZZO S.GIORGIO: mostra fotografica ‘’La processione nel tempo’’ offerta dai portatori della vara.-PIAZZA DE NAVA: il teatro del Gruppo Grotteria onlus metterà in scena ‘’Filumena Marturano’’ e il Conservatorio curerà l’evento ‘’Musica e fede’’.Da domenica 15 a martedì 17PINETA ZERBI: Il mercato delle pulciAREA ARCHEOLOGICA DELLE MURA GRECHE: apre l’area archeologica delle Mura greche dove, fino a martedì, a cura del planetario provinciale, si potrà scrutare il cielo con ‘’Le stelle testimoni della nostra cultura’’.Da lunedì 16 a martedì 17ARENA CICCIO FRANCO: evento di promozione sportiva ‘’Reggio città europea dello sport’’ offerto e curato dal Coni.EREMO E DUOMO – Illuminazione a festa