Inaugurato il circolo Fratelli d'Italia a Ciccarello: 'Attenzione verso le esigenze dei reggini'

Il circolo si propone di essere un punto di riferimento del territorio, in un quartiere (tra i più degradati) che necessita di risposte immediate

Inaugurato a Reggio Calabria il nuovo circolo di Fratelli d’Italia. Scelto non a caso il quartiere di Ciccarello, zona della città che ha numerose problematiche da affrontare.

Il presidente del neonato circolo, Valerio Nucera, spiega nel dettaglio le motivazioni che hanno portato ad istituire una nuova sede del partito di Giorgia Meloni in riva allo Stretto.

“Il circolo vuole rispondere alle esigenze del territorio, speriamo possa essere uno strumento utile anche per riavvicinare la politica ai cittadini. Il quartiere di Ciccarello-Modena ha numerose problematiche da affrontare, l’amministrazione comunale non sempre ha risposto in modo adeguato a queste difficoltà e il nostro circolo si propone di essere un interlocutore tra il Comune e i residenti. Il circolo porta il simbolo di Fratelli d’Italia, partito di governo che rappresenta la premier Giorgia Meloni. Siamo convinti ci siano tutte le capacità e la volontà di supportare quelle che saranno le sfide da affrontare in un quartiere difficile come quello di Ciccarello”, le parole di Valerio Nucera. Leggi anche: Reggio, inaugura il Circolo FdI Ciccarello: presenti Ferro e Nesci

Presenti all’inaugurazione tenutasi giovedi 6 aprile diversi esponenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia. Giuseppe Nucera del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ da uomo del fare richiama la politica ad un maggiore ascolto e risposte concrete da dare ai cittadini.

“I problemi a Ciccarello non mancano ma sono difficoltà che vivono tanti altri quartieri a Reggio Calabria. La politica non può restare inerme, bisogna mettersi a disposizione del territorio ed è quello che questo circolo si propone di fare. I cittadini troveranno all’interno di questa sede un responsabile pronto ad ascoltare e accogliere le istanze”, assicura l’ex presidente di Confindustria Rc.

Presenti all’evento la coordinatrice regionale di Fdi, On. Wanda Ferro (attraverso un collegamento video) e il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, l’europarlamentare Denis Nesci e ilcapogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, Demetrio Marino.

Wanda Ferro, scusandosi per non essere riuscita a partecipare fisicamente all’incontro, ha assicurato dell’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio, ribadendo l’importanza per tutti i cittadini di avere una politica attiva sul territorio, impegnata nella risoluzione delle problematiche e capace di abbracciare sfide coraggiose per il rilancio della Calabria.

L’eurodeputato Denis Nesci, dal privilegiato osservatorio di Bruxelles, ha evidenziato delle possibilità offerte dal Pnrr e da uno stretto legame che deve unire gli enti locali e nazionali con l’Unione Europea.

“L’idea è quella con il neonato circolo di Ciccarello di costituire un presidio fisico per avvicinare i cittadini alla politica. Grazie alla catena istituzionale che si è formata a livello regionale e nazionale, crediamo di poter dare risposte concrete alle necessità dei reggini. Il gruppo del circolo di Ciccarello ha fatto un lavoro importante in questi ultimi mesi, l’inaugurazione della nuova sede è un punto di partenza verso le prossime sfide da affrontare. Fratelli d’Italia ha un’attenzione particolare verso i territori, lo confermano i numerosi circoli sparsi in modo capillare in tutte le regioni”, le parole di Nesci.

“