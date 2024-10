Reggio Calabria, incidente lungo la A2. Camion ribaltato in galleria – FOTO

Traffico al momento ancora bloccato in direzione nord al km 407,200, in corrispondenza di Seminara in provincia di Reggio Calabria, a causa di un mezzo pesante di traverso con carico disperso sulla carreggiata.

Il ribaltamento del mezzo pesante ha provocato la fuoriuscita di gran parte del materiale trasportato tra cui centinaia di cassette per ortofrutta in plastica verde. Solo il conducente risulta ferito. Il tratto autostradale rimarrà chiuso per circa 1 ora con uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnara. L’intervento della Polizia Stradale ha consentito la messa in sicurezza evitando tamponamenti a catena.