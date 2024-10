A Reggio Calabria la manifestazione contro la criminalizzazione del Sud Italia

Si terrà a Reggio Calabria sabato 2 giugno 2018 la manifestazione nazionale contro la criminalizzazione del Sud Italia denominata UNITI O MORTI – Join or Die. Il logo, chiaramente inspirato a quello della rivoluzione americana, raffigura un serpente morente in quanto tagliato a pezzi, ed ogni pezzo rappresenta una regione di quel ricco Sud Italia che purtroppo è stato volutamente ridotto ad una terra di disperati ed emigranti: oggi più che mai.

È stato scelto il serpente come simbolo di questa manifestazione perché è un animale custode di un immenso potere primordiale. Nascosto nel ventre profondo della madre terra, dove ogni segreto è conservato con cura, il serpente è figlio e simbolo di quelle energie, di quei moti nascosti che danno origine al mutamento interno, alla trasformazione. Il serpente pertanto rappresenta lo slancio che dal basso si innalza verso l’alto, che emerge dall’oscurità verso la luce: dalle tenebre dell’ignoranza al lume della conoscenza.

Il riferimento alla rivoluzione americana è un fattore ispirante ed un esortazione affinché nessuno dimentichi che la libertà è un valore inalienabile: è quella condizione imprescindibile affinché ognuno si realizzi in questa vita. Un valore che va tutelato e difeso. UNITI O MORTI è un corteo pacifico, a cui prenderanno parte molti di quei cittadini vittime di errori giudiziari e criminalizzazioni gratuite.

Parteciperanno numerosi imprenditori che si sono visti chiudere le loro attività per via della legge sulle interdittive antimafia che da strumento di prevenzione e lotta della malavita si e trasformata in una sorta di punizione marziale per un intero territorio. Non mancheranno anche molti dei sindaci dei comuni calabresi sciolti per infiltrazioni mafiose. La manifestazione si pregia della collaborazione delle maggiori associazioni meridionaliste che scendono in strada con noi contro la criminalizzazione diffusa e discriminante: Briganti attivisti, Movimento DuoSiciliano e Tavola Meridionale.

Oltre al corteo che culminerà con la donazione di una significativa scultura alla città di Reggio Calabria, sono previsti anche una serie di attività organizzate dal comitato scientifico della manifestazione, tra cui un dibattito pubblico e degli info@adessoparloio.com adessoparlatu@gmail.com progetto editoriale in lingua italiana realizzato negli Stati Uniti d’America e protetto dal I Emendamento della Costituzione Americana adesso parlo io – @lacalabriacheresiste @R_esistiamo www.adessoparloio.com interventi da parte di autorevoli personaggi i cui nomi sveleremo nei prossimi giorni.

“La gente del meridione d’Italia è schiacciata da una morsa mortale: da un lato la pressione asfissiante delle mafie e dall’altro la criminalizzazione, la discriminazione e l’interdizione dell’antimafia. Si è persa ogni misura ed ogni equilibrio.

Quotidianamente decine di persone vengono arrestate in procedimenti che sono praticamente privi di prove documentali: si rischia di venire coinvolti in procedimenti giudiziari per una parola. L’uso selvaggio e strumentale delle intercettazioni impiegate a totale discrezione degli inquirenti crea una condizione di negazione della libertà dell’altro e fa venire in mente quei territori in cui regna lo stato di polizia.” – dichiara Rosy Canale – promotrice dell’iniziativa e coinvolta nell’Operazione Inganno nel 2013.

“Solo nell’area metropolitana di Reggio Calabria oltre 500 aziende sono state chiuse per interdittiva antimafia. Interidittive contraddittorie, fondate su un caffè al bar, frequentazioni giovanili, parentele di settimo grado… Centinaia di lavoratori a spasso, famiglie sul lastrico: volete davvero farci credere che siamo tutti mafiosi??? La gente ha il terrore persino di entrare in un bar, per il timore di chi ci sia li dentro e poter essere in qualche modo associato a questi. Basta una foto, un nulla e sei finito. Scendiamo per strada per dire basta con la criminalizzazione gratuita!

Chiediamo una giustizia concreta, meno spettacolare: più risultati e meno reality show!” Nei prossimi giorni l’organizzazione offrirà nuovi particolari riguardo gli ospiti, alcuni dei quali sono veramente speciali!