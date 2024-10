A Reggio Calabria le selezioni del ‘Grande Fratello’

Il Grande Fratello…cerca te. Ripartono le selezioni per il noto reality di Canale 5, sulla scia del grande successo che ha ottenuto il Grande Fratello Vip che ha incoronato vincitore Daniele Bossari. Non si conosce ancora la data di messa in onda, ma si parte con le selezioni che passeranno anche da Reggio Calabria.

I casting itineranti di Grande Fratello sono realizzati da Wobinda Produzioni per conto di EndemolShine Italy.

Data: Sabato 27 Gennaio 2018

Locale: Indastrya Club

Ore inizio: 21:00

Indirizzo: via delle Industrie San Gregorio n. 6, 89134 Reggio Calabria (RC)

Telefono riferimento: 391 3548854