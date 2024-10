‘Libro nero’: l’elenco delle aziende reggine coinvolte

Il valore complessivo dei beni in sequestro, nell’ordine di diversi milioni di euro è in corso di quantificazione. Ecco l'elenco delle imprese reggine poste sotto sequestro

La Squadra Mobile con l’ausilio della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria ha proceduto al sequestro preventivo delle seguenti imprese e società, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia:

1. Impresa individuale INNOVA IMPIANTI di Serranò Giuseppe, di Reggio Calabria, avente ad oggetto lavori generali di costruzioni di edifici, installazione ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti idrico sanitari, gas ed antincendio ed altro;

2. BERNA Immobiliare S.r.l. con sede a Reggio Calabria, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

3. REGHION DREAM S.r.l. con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto l’elaborazione elettronica dei dati contabili, riconducibile all’indagato BERNA Francesco;

4. BERNA Costruzioni Società a Responsabilità Limitata, con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali;

5. Management 2000 di BERNA Demetrio, con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto l’attività di intermediazione immobiliare;

6. BERNA Immobiliare Agency Società a Responsabilità Limitata Semplificata con sede a Reggio Calabria, operante nel settore dell’intermediazione immobiliare;

7. COSTRUZIONI Generali S.r.l. con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto la costruzione di edifici e di ingegneria civile;

8. MIA S.r.l. con sede a Reggio Calabria in via Tommaso Campanella n.54, avente ad oggetto la gestione del ristorante pizzeria MIAMAMMAMIA;

9. 50% delle quote societarie della B&S S.r.l. sedente a Reggio Calabria, avente ad oggetto lavori di costruzione di edifici e di ingegneria civile;

10. BIOARCH S.r.l. sedente a Reggio Calabria, avente ad oggetto la consulenza, progettazione e studi di fattibilità in campo ingegneristico;

11. BIOEDICOM S.r.l. con sede a Reggio Calabria in via Crocefisso n.15, avente ad oggetto l’attività di concessionaria pubblicitaria;

12. SERRAMENTI ED INFISSI ALLUMINIO di LA PORTA CONSOLATO Antonio, con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto la produzione e l’installazione di infissi in alluminio.

13. Impresa edile SARTIANO Fortunato con sede a Reggio Calabria;

14. Impresa denominata SERRANO’ S.A.S. di Caterina Tiziana Serranò & C. con sede a Reggio Calabria avente ad oggetto la gestione della stazione di servizio per la distribuzione di carburanti per autotrazione e prodotti annessi per conto della Società Anonima Petroli Italiana;

15. Impresa individuale “SERRANO’ Caterina Tiziana” con sede a Reggio Calabria, avente ad oggetto la gestione del Bar presso la stazione di servizio.

Il valore complessivo dei beni in sequestro, nell’ordine di diversi milioni di euro è in corso di quantificazione.