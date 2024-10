Reggio, Movimento 5 Stelle: ‘Con Conte su possibili alleanze a elezioni regionali’

Dichiara la Roschetti:

“In risposta alle recenti dichiarazioni circolate sui social media, il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria desidera prendere le distanze dalle affermazioni che criticano le attuali strategie politiche del nostro movimento, in particolare riguardo alle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni regionali “.

Prosegue la nota del gruppo M5S locale:

“Riteniamo che la complessità della situazione politica richieda un approccio flessibile e pragmatico, capace di affrontare le sfide attuali attraverso il dialogo e la collaborazione con altre forze politiche. Il Movimento 5 Stelle, sotto la guida di Giuseppe Conte, ha sempre messo al centro del proprio operato l’interesse dei cittadini, cercando soluzioni concrete per i problemi che affliggono il nostro Paese. Le decisioni strategiche prese a livello nazionale e regionale sono frutto di una valutazione approfondita e condivisa, volta a garantire il miglior risultato possibile per i cittadini. Non possiamo ignorare le emergenze che il nostro Paese sta affrontando, come la crisi economica e le tensioni internazionali, e crediamo che l’unico modo per affrontarle sia attraverso un fronte comune che, pur nella diversità delle visioni, sia unito da un obiettivo comune: il benessere degli italiani”.