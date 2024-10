Reggio, Marra (MAP): ‘Dopo gli incendi i rifiuti, a Mosorrofa ‘raccomandazioni’ per tutto’ – FOTO

Di seguito la nota corredata di foto di Pietro Marra, Presidente del MAP Mosorrofa.

Spiega Marra:

“Non voglio essere ripetitivo o fare polemiche, ma non capisco perchè in questa città bisogna “raccomandarsi” per ogni minima cosa, sarà una questione di cultura che a me non appartiene, ma vedere gente che chiama gli amici o i consiglieri/assessori comunali per fare ritirare i rifiuti per strada è un po’ troppo”.