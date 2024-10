Ad una studentessa reggina la borsa di studio Fulbright

Marta Lacava vola a Boston per l'Education USA Academy 2024. Un orgoglio per la scuola reggina

Prestigioso riconoscimento per Marta Lacava, studentessa frequentante l’ultimo anno del Liceo Classico Europeo annesso al Convitto “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. Marta è risultata, infatti, unica vincitrice, a livello nazionale, dell’ambita borsa di studio Fulbright, patrocinata dalla Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali e dall’Ambasciata Americana.

L’allieva, che ha seguito per quattro anni, presso il Convitto, il percorso Cambridge in English as a Second Language e Business Studies, è stata selezionata tra tutti i candidati italiani, esclusivamente per merito, grazie alle sue eccellenti competenze linguistico-comunicative e alla sua forte motivazione.

Marta vola a Boston per l’Education USA Academy 2024

Marta è, così, volata a Boston per partecipare al programma Education USA Academy 2024, che le ha dato l’opportunità di sperimentare, insieme a un gruppo di studenti provenienti da altre parti del mondo, il sistema accademico americano e la vita in un campus universitario statunitense, nella prospettiva di una possibile scelta universitaria futura.

La borsa di studio ha coperto tutte le spese di viaggio e permanenza negli Stati Uniti e le ha dato, tra l’altro, l’opportunità di seguire un corso alla Boston University in Innovation and Entrepreneurship.

Un orgoglio per la scuola reggina

Un’esperienza che sembrerebbe il sogno di tanti giovani, per Marta, è diventata realtà! Un orgoglio per tutta la scuola reggina, in particolar modo per il Liceo Classico Europeo che, sotto l’attenta guida della Dirigente, dr.ssa Francesca Arena, promuove, anche tramite esperienze all’estero, l’apprendimento delle lingue e l’educazione alla multiculturalità.