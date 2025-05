Reggio, modifiche al traffico in zona Stadio per diserbo e spazzamento

Il Comune di Reggio Calabria informa la cittadinanza che per consentire l’esecuzione di interventi di diserbo e spazzamento si sono rese necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione in zona Stadio che saranno in vigore dalle ore 2:00 del 9 maggio alle ore 19 del 10 maggio.

Divieto di sosta e restringimento della carreggiata

In particolare, l’ordinanza del dirigente del settore Polizia municipale e Viabilità, Salvatore Zucco, dispone l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione e il restringimento della carreggiata in via Galileo Galilei, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Pietro e l’intersezione con piazzale Tommaso Maestrelli; in via Modena Chiesa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Pietro e l’intersezione con via Giovanni Alfonso Borrelli; in via Antonio Mercalli, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Tommaso Maestrelli e l’intersezione con via Giovanni Alfonso Borrelli; in via Erminio Bercarich, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Antonio Mercalli e l’intersezione con piazza della Pace; in via Italo Alaimo, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazzale Tommaso Maestrelli e l’intersezione con piazza della Pace.

Segnaletica e controllo della viabilità

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica apposta a cura della ditta esecutrice dei lavori, “Ecologia Oggi s.p.a.”, che dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale. La Polizia locale vigilerà sull’osservanza delle disposizioni previste per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.