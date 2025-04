Reggio, Monardo dona uova di Pasqua all’Hospice. Nociti: ‘Gesto solidale carico di amore e bontà’

"Segno di grande carità, affetto e dolcezza per i nostri pazienti in un momento difficile della loro vita, ci riempie di gioia", le parole del presidente della Fondazione reggina

“Donare è la forma più semplice di amore”.

E di tanto amore e preghiera hanno bisogno i pazienti dell’Hospice Via delle Stelle, struttura sanitaria guidata dal dottor Vincenzo Nociti che, grazie ad un valido e preparato personale, quotidianamente migliora la qualità di vita alleviando la sofferenza dei pazienti fragili o a prognosi infausta e fornisce supporto e sostegno alle famiglie degli ammalati.

Per questa Santa Pasqua, i titolari dell’azienda Monardo di Soriano Calabro hanno pensato proprio ai degenti di Via delle Stelle donando buonissime uova di cioccolato prodotte artigianalmente.

Un po’ di dolcezza per chi sta attraversando un periodo difficile della vita ed è messo a dura prova dalla malattia, ma anche un modo per non lasciare solo chi sta affrontando l’ultima parte della sua esistenza nel modo migliore e più significativo possibile.

“Voglio ringraziare gli imprenditori Monardo per il generoso gesto e per aver donato una ventata di solidarietà. Ricevere queste uova di Pasqua, segno di grande carità, affetto e dolcezza per i nostri pazienti in un momento difficile della loro vita, ci riempie di gioia – afferma il Presidente della Fondazione reggina -. L’uovo è un simbolo di rinascita ed è un elemento fondamentale della Pasqua che ci apprestiamo a vivere domani. Ogni giorno, dobbiamo pensare a chi soffre e, soprattutto in questi periodi di festa, sapere che c’è qualcuno che pensa ai meno fortunati di noi ci fa piacere – continua il dottore Nociti -. Tutti nella vita abbiamo bisogno di una spalla su cui appoggiarci e l’Hospice ha bisogno di ognuno di noi perché è una struttura sanitaria che aiuta non solo i pazienti, ma in questo difficile cammino, accompagna i familiari al distacco fisico con i propri cari”.

Il gustoso dono è stato molto apprezzato dai degenti e anche questa Santa Pasqua sarà vissuta con lo spirito cristiano oltre che nell’essenzialità.

“Non conosco personalmente i titolari Monardo, ma non può passare in secondo piano la generosità di imprenditori calabresi che, pur non vivendo nel nostro stesso hinterland, hanno dimostrato di avere una sana concezione della vita e che la gioia del donare supera qualsiasi ricompensa” – conclude il presidente Nociti.