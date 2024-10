Reggio Calabria, nasce il nuovo polo culturale “Interzone”

Dall’incontro tra la Beat Generation più visionaria di William Buroughs e il post punk dei Joy Division, arriva a Reggio Calabria “Interzone”, nuovo polo culturale nato dall’idea di Teresa Russo, barlady professionista, e Daniele Giustra, noto “agitatore musicale” reggino, dj, producer, musicista e promoter con la Cluster Eventi, tra i principali esponenti dell’underground calabrese più orientato verso la new wave.

Sono loro i promotori di un progetto che intende restituire un ruolo centrale a un certo tipo di cultura, un (non) luogo ove le ore seguono il ritmo incalzante delle linee geometriche dipinte sui muri, la cui asimmetria consente a suoni, luci, gusti e idee di raggiungere le giuste frequenze di trasmissione in un unicum inscindibile, grazie a concerti, dj set esclusivamente in vinile e analogico, esposizioni, mostre e piccole produzioni.

Simbolica e al contempo emblematica la scelta della data dell’inaugurazione, il 18 maggio, giorno della scomparsa di Ian Curtis, leader degli stessi Joy Division nonché nume tutelare di una nuova comunità di sognatori alla ricerca di piaceri sconosciuti che vedrà la luce in via Del Torrione 63, a Reggio Calabria, a partire dalle 19. Presto novità sul programma.