‘Orange the World’, Reggio si illumina di arancione contro la violenza di genere

"Orange the World" a Reggio: palazzi illuminati e attività per diffondere il messaggio di prevenzione della violenza sulle donne

Si è svolta venerdì 22 novembre, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Comune di Reggio Calabria relativa all’adesione alla campagna internazionale delle Nazioni Unite “Orange The World” , focalizzata sulla prevenzione ed eliminazione della violenza di genere .

Collaborazioni per sensibilizzare contro la violenza

Le iniziative coinvolgeranno numerosi partner locali, tra cui:

Ordine dei Farmacisti

Confcommercio (Lorenzo Labate)

(Lorenzo Labate) Soroptimista (Natalina Galizia)

(Natalina Galizia) Inner Wheel Reggio Calabria (Caterina Laurendi)

(Caterina Laurendi) Atam , con l’amministratore Giuseppe Basile e la responsabile della comunicazione Simona Argento.

Obiettivi della campagna ONU

Lanciato dall’ONU nel 2000, “Orange the World” mira a sensibilizzare il pubblico attraverso azioni simboliche, come l’illuminazione in arancione di edifici istituzionali. A Reggio Calabria, oltre a Palazzo San Giorgio, saranno illuminati anche altri palazzi e l’ Opera di Tresoldi sul Lungomare.

La campagna non si limita alla violenza sulle donne, ma si estende a tutte le forme di abuso.

Le attività organizzate a Reggio Calabria

Iniziativa del Soroptimist

Bus informativi : i mezzi pubblici saranno decorati con “pendolini” e locandine informative. I video sui bus inviteranno a un utilizzo prudente delle tecnologie, come i social network, per evitare comportamenti scorretti.

: i mezzi pubblici saranno decorati con “pendolini” e locandine informative. I video sui bus inviteranno a un utilizzo prudente delle tecnologie, come i social network, per evitare comportamenti scorretti. Convegno al Liceo Scientifico Volta (26 novembre) : esperti e magistrati discuteranno di “Violenza e rapporto giovani e tecnologie”.

Ruota interna

Torneo di Burraco (25 novembre) : organizzato presso il Circolo del Bridge per raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di violenza, in collaborazione con l’associazione Agape.

ATAM

Telecamere sui bus : tutti i mezzi sono stati dotati di telecamere interne ed esterne per monitorare e identificare eventuali comportamenti sospetti o violenti.

Confcommercio e Farmacia

Locandine nei negozi : Confcommercio ha distribuito materiali informativi nei punti vendita aderenti.

: Confcommercio ha distribuito materiali informativi nei punti vendita aderenti. Buste informative nelle farmacie : un ulteriore canale per veicolare il messaggio della campagna.

Il ruolo dell’Amministrazione Comunale

L’ Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di iniziative come questa per sensibilizzare la cittadinanza , soprattutto i giovani, attraverso messaggi visivi e attività educative.

“Anche l’illuminazione dei palazzi, apparentemente simbolica, serve a sollecitare riflessioni profonde, facendo breccia nell’animo di tutti, in particolare dei più giovani”.

La campagna “Orange the World” rappresenta dunque un invito a costruire una società più consapevole e rispettosa, contrastando ogni forma di violenza.