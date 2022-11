Reggio, a Piazza Duomo si celebra La giornata mondiale del diabete

La Diabaino con il patrocinio della FAND (Associazione Italiana Diabetici) e del Comune di Reggio Calabria scende in Piazza per sensibilizzare la popolazione a scoprire il Diabete sommerso con lo slogan “Se non ora quando?".

Garantire a tutti l’accesso alle cure per il diabete e rafforzare l’educazione sanitaria è il tema del World diabetes day 2022, la Giornata mondiale del diabete, creata nel 1991 da International diabetes federation (Idf) e Organizzazione mondiale della sanità (Oms-Who), che si celebra tutti gli anni il 14 novembre.

Data l’importanza dell’argomento, il tema di quest’anno è lo stesso del 2021 e del 2023, perché sappiamo che, se è vero che per il diabete esistono terapie efficaci, non tutti nel mondo riescono a ottenerle, anche perché 3 diabetici su 4 vivono in Paesi a basso reddito. E questo è davvero inaccettabile. Quest’anno l’accento è posto su uno strumento fondamentale per assicurare l’accesso alle cure: l’educazione sanitaria, sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari.

In piazza Duomo di Reggio Calabria oggi screening gratuito della glicemia e dei parametri vitali con la possibilità dell' esame ECG in telemedicina ad Opera dell'Associazione S.A.D.M.aT di Reggio Calabria.

Ottima la partecipazione sui primi 68 scrinati abbiamo scoperto 2 persone con Diabete conclamato. Da questi dati è chiaro che ci confermano di continuare su questa strada per illuminare il Diabete sommerso, e perché questa malattia cronica e' invalidante non diventi patologia.

Presente in Piazza Duomo al fianco dell’Associazione il Consigliere Comunale Mario Cardia che da sempre sostiene l’associazione e che ha dichiarato: