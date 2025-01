Calcio: il Pellaro vince ancora e adesso si inizia a sognare

Una vittoria dolcissima quella fortemente voluta e arrivata in casa Pro Pellaro nell’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Promozione Girone B. Scontro ai piani alti tra due compagini che hanno dato il massimo fin da inizio stagione, confermandosi due società solide nel panorama calcistico reggino. Val Gallico contro Pro Pellaro.

L’analisi del match

Ad avere la meglio gli uomini di mister Verbaro, protagonisti di una partita perfetta sotto ogni punto di vista nonostante le assenze del fantasista Sapone e del centrocampista Caseiro. In rete Christian Nocera su azione di calcio di rigore assegnato per un tocco di mano in area di rigore e raddoppio su autogol di Robaina.

Pro Pellaro che aggancia proprio il Val Gallico al quarto posto in classifica con 29 punti, in attesa di conoscere il risultato degli altri match. Grande soddisfazione da parte della dirigenza bianconera per la vittoria ottenuta, fortemente voluta da tutta la società e lo staff che in settimana ha lavorato duramente dopo la sconfitta subita la scorsa domenica contro Bianco.

Sorride anche mister Verbaro e il suo staff composto dai mister Bevacqua, Alati e Liuzzo, trascinatori di un gruppo che sta regalando grande calcio. La società dell’A.S.D. Pro Pellaro ringrazia in conclusione la società del Val Gallico per l’ospitalità ricevuta e per la sportività dimostrata nel corso dell’intera organizzazione dell’incontro.

Il tabellino

Val Gallico: Zampaglione, Iacono, Scaramuzzino, Meduri, Bongani, Robaina, Lazzarini, Artuso (1’st Paulino), Utano (1’st Zagari), Tavdgiridze (25’st Sarmiento), Gatto (13’st Caracciolo). A disposizione: Surace, Baccillieri, Manganaro, Tripodi, Scopelliti. All. Corapi.

Pro Pellaro: Pratticó, De Marco, Luce, C. Nocera, Digiacomantonio, Catalano (27’st D. Nocera), Acosta (45’st Erasmus), Morabito, Roland, Colin (20’st Giufrè), Camps. A disposizione: Chilà, Cento, Scordo, Romeo, Neri, Narjou. All. Verbaro.

Arbitro: Basile di Vibo Valentia (Prestia di Vibo Valentia e Crucitti di Reggio Calabria).

Marcatori: 36’pt rig. C. Nocera, 39’pt aut. Robaina.

Note: ammoniti Catalano (PP), Digiacomantonio (PP), Morabito (PP), Tavdgiridze (VG), Lazzarini (VG). Espulso al 20’st Iacono (VG) per proteste. Angoli 0-4. Recupero: 0’pt e 5’st.