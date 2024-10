La Sacra Effigie ritorna al santuario dell’Eremo

La Sacra Effigie sta per tornare a ‘casa’. Dopo circa due mesi di permanenza presso la Basilica Cattedrale, il quadro della Madonna della Consolazione ritorna al santuario dell’Eremo.

Il rischio di una ‘mancata’ processione a causa dell’assenza della Polizia Municipale sembra esser stato scongiurato e i fedeli, i portatori, le istituzioni e tutta la comunità si stringe attorno alla fede per un nuovo viaggio.

QUANDO

Come da tradizione la processione è prevista per l’ultima domenica di novembre, giorno 24. Le celebrazioni in onore della Madre della Consolazione avranno inizio alle ore 11:00 con la Santa Messa.

La processione della Sacra Effigie avrà invece inizio alle ore 15:30.

Di seguito l’esatto percorso della Vara: