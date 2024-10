Ponte sullo Stretto, Recupero (Lega): ‘Falcomatá pare stia continuando il suo riposo’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni di Franco Recupero, referente provinciale della Lega Reggio Calabria.

Dichiara Recupero:

“La Lega ed il Ministro Salvini in primis spinge per l’economia ed il futuro della Calabria e della Sicilia per il grande investimento del ponte sullo stretto ma il sindaco Falcomatá pare stia continuando il suo riposo. Non vorremmo che il sindaco facesse come con i rifiuti, vedendoli ma facendo finta che non esistano!”.