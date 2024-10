Reggio, Lega, FI e Ripepi: ‘Ricorso al TAR su bilancio di previsione, un atto dovuto’

Di seguito la nota congiunta dei gruppi di Lega e Forza Italia e del consigliere Ripepi del Comune di Reggio Calabria.

I consiglieri comunali firmatari del ricorso sono Antonino Minicuci, Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Massimo Ripepi, Giuseppe De Biasi e Mario Cardia. Prosegue il comunicato:

Si spiega nel comunicato:

“La protesta e la decisione conseguente di procedere all’impugnazione della delibera, tramite ricorso sottoscritto dall’Avv. Laura Febert del foro di Reggio Calabria e che vede come primo firmatario il consigliere Minicuci, sono motivate dal fatto che non sono state ossequiate le procedure previste dall’iter di legge riguardanti l’approvazione dei documenti contabili: il DUP, documento unico di programmazione, per il periodo 2023/2025, doveva infatti essere discusso ed approvato in una seduta consiliare apposita. Nella stessa seduta del consiglio comunale, invece, sono approvati sia DUP che bilancio consuntivo”.