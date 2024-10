Reggio – Saldo Tari 2019, è caos alla Hermes. La lettera di un cittadino

In questi giorni, molti reggini, stanno ricevendo il pagamento (saldo) della Tari del 2019. Di seguito la lettera di un cittadino che lamenta la cattiva gestione degli uffici della Hermes.

Dopo ben 38 giorni oltre la scadenza (e come me tantissimi altri), mi arriva per posta il “Saldo Tari” relativo all’anno 2019 del comune di Reggio Calabria. Nonostante l’incazzatura iniziale, per dover pagare una tassa altissima (forse la più alta di tutti i comuni d’Italia) per un servizio che non funziona, in quanto i rifiuti e i mastelli stazionano dal 20 di dicembre davanti al portone di casa, ed a malapena si riesce a passare, decido, da onesto cittadino (e forse anche fesso) di recarmi presso gli uffici della Hermes per regolarizzare il tutto. Controllando gli orari noto che il giovedì (9 gennaio) l’ufficio è aperto anche il pomeriggio dalle 14:15 alle 16, penso, benissimo!!!!finendo di lavorare prima delle 14 riuscirò ad arrivare in tempo.

Arrivo intorno alle 14:05 e la situazione è quella che vedete in foto.