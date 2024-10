Reggio Calabria saluta la Ruota Panoramica

La Ruota Panoramica saluta per la seconda volta Reggio Calabria, e ancora una volta lascerà un piccolo vuoto nel cuore delle persone che erano ormai abituate a vederla lì, posizionata in quel posto che sembrava essere disegnato a pennello per l’attrattiva portata in città da Ivan Montenero, già per la seconda volta dopo l’estate del 2019.

L’imponenza e l’eleganza della giostra, ha arricchito di meraviglia l’affascinante Lungomare Falcomatà, scatenando la curiosità dei reggini, ma non solo, che tra video e selfie l’hanno resa virale.

Oggi, domenica 18 ottobre, per la ruota panoramica e per i reggini, sarà l’ultimo giro di giostra. Che sia anche questa volta un arrivederci…