Reggio Calabria – San Patrignano: mille chilometri di Resilienza

C’è un filo conduttore che lega il nostro territorio a quello di Coriano, comune della provincia di Rimini che ospita la comunità di San Patrignano.

Questo collegamento si chiama TED (acronimo di Tecnologia, Intrattenimento e Design) e rappresenta un organizzazione no-profit mondiale, nata in California, che dal 1984 organizza conferenze per discutere di idee che meritano di essere diffuse in tutti gli ambiti dell’innovazione umana. L’organizzazione Ted fornisce e approva modelli per eventi locali attraverso Tedx.

Il 23 Giugno 2018 il teatro Corte ha ospitato TedxCoriano, un evento di grande successo che ha avuto come tema principale la resilienza, fortemente voluto dagli organizzatori Paola Aronne e Romano Ugolini che hanno scelto di donare un Tedx nella patria della resilenza.

Tra i dieci relatori a salire sul prestigioso palco, provenienti da tutta Italia, Menia Cutrupi, imprenditrice e scrittrice reggina, fondatrice della piattaforma cofanettidicoccole.it e autrice del libro “È vietato calpestare i Sogni”.

Il suo intervento dedicato agli Ammazzasogni ha commosso e stimolato gli spettatori, fornendo molteplici stimoli per non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita e realizzare i nostri Sogni.