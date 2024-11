Reggio Calabria, servizi bancari alle imprese. Accordo Confindustria – Banca Monte dei Paschi

È stata siglata ieri, a margine della riunione della Giunta di Confindustria Reggio Calabria, una convenzione tra l’associazione di via del Torrione e Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha come obiettivo quello di offrire condizioni di vantaggio alle imprese reggine iscritte a Confindustria, che apriranno un nuovo conto corrente presso le filiali dell’Istituto di credito toscano.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente degli industriali reggini, Andrea Cuzzocrea, e dal Direttore territoriale mercato di Reggio Calabria, Gaetano Bisceglie. Soddisfazione è stata espressa dai sottoscrittori dell’intesa, le cui condizioni d’offerta saranno valide fino al 30 giugno 2015. Attraverso la convenzione sarà possibile offrire alle piccole aziende e agli operatori economici che fanno capo a Confindustria Reggio Calabria un interessante bouquet di servizi semplici e innovativi per far fronte a tutte le esigenze legate alla gestione delle proprie attività finanziarie.

“Siamo molto soddisfatti per la stipula di questa convenzione – ha affermato Cuzzocrea – perché costituisce uno strumento in più a sostegno del nostro tessuto produttivo, in una fase di crisi che spesso è accentuata proprio dalla complessità dei rapporti tra imprenditori e mondo del credito. La partnership tra Confindustria Reggio Calabria e Banca Monte dei Paschi di Siena – ha aggiunto il Presidente – va esattamente nella direzione opposta. Ovvero verso lo snellimento, l’efficientamento e la semplificazione delle attività e degli stessi rapporti che le imprese hanno con il mondo bancario. Siamo certi – ha concluso Cuzzocrea – che i nostri associati accoglieranno favorevolmente questa iniziativa”.

“Con questa convenzione Banca Mps dimostra, ancora una volta, la propria volontà di assistere e supportare le necessità finanziarie degli attori economici locali – ha dichiarato Gaetano Bisceglie, Direttore territoriale mercato Reggio Calabria di BMps – offrendo la possibilità ai nuovi clienti di usufruire di affidamenti pensati ad hoc per le esigenze commerciali e finanziarie. Il sostegno a Confindustria Reggio Calabria testimonia il forte attaccamento alla comunità locale e ribadisce il ruolo di BMps come banca di riferimento di questa realtà”.

Fra i punti di maggior rilievo che stanno alla base dell’iniziativa congiunta, vi sono il conto corrente a pacchetto con un canone mensile a costi contenuti, lo snellimento delle operazioni in filiale anche attraverso l’utilizzo di canali telematici e la possibilità di dialogare con la banca e dare istruzioni operative a tutti gli altri istituti con i quali le imprese intrattengono rapporti di conto corrente, operando in un ambiente protetto e sicuro. Previsti, inoltre, molteplici prodotti assicurativi in grado di rispondere a specifiche esigenze aziendali.