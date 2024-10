Reggio, rimosse tonnellate di rifiuti. Neri: “Pronto un piano straordinario di controlli” – FOTO

“Stiamo pulendo il Rione Marconi adesso, una pulizia straordinaria, sono qui per strada personalmente. Ho incontrato i lavoratori Avr, che ringrazio e anche tanti cittadini”.

Sono queste le parole del vicesindaco Armando Neri in un post su facebook in cui illustra ai cittadini gli interventi volti a ristabilire la normalità a Reggio Calabria. Con l’arrivo dell’estate e del caldo afoso l’emergenza rifiuti in città diventa ancor più pressante e preoccupante, soprattutto per la salute dei reggini.

“Ho sentito la puzza di bruciato del rogo di qualche giorno fa e in mezzo alle ceneri, giocattoli di bambini, buttati lí”.

Quello delle mini discariche sparse per tutta l’area metropolitana è un vero e proprio scempio che non cessa nonostante i numerosi appelli e controlli delle istituzioni.

“C’è gente che viene e scarica qui di tutto, poi bruciano, quanto dura ‘sta pulizia avvocato?”, mi hanno detto. “Aiutateci, denunciate, segnalate, noi faremo il nostro!”, ho risposto.

Anche se le sanzioni aumentano tenere a bada i ‘lordazzi‘ e scovarli non sempre risulta un traguardo facile da raggiungere.

“Noi puliamo e la linea è chiara: tolleranza zero. Ma ognuno deve fare la sua parte, istituzioni tutte e cittadini. Su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà, come Comune abbiamo lavorato e ci siamo, é al varo un piano straordinario di controlli. Intanto le sanzioni continuano a ritmo serrato”.

In questo arduo compito il vicesindaco Armando Neri vorrebbe trovare al sua fianco, ed a quello dell’Amministrazione Comunale, i cittadini e le associazioni di quartiere.

“Intanto in queste ore stiamo rimuovendo tonnellate di rifiuti in tutta la città. Catona, Gallico, Pentimele, Via Enotria, Tremulini, Ponte Libertà, Mosorrofa, Viale Europa”.

L’Avv. Neri concludere il suo intervento affermando:

“Serve maggiore coscienza civica, lottiamo uniti contro chi abbandona i rifiuti. E servono maggiori spazi negli impianti. La Città appartiene a tutti”.