Reggio, torna a muoversi il Tapis Roulant in centro città

Riaperto il Tapis Roulant in centro città. Torna a far parlare di sé una delle incompiute più discusse e sfortunate di Reggio, ma questa volta per un buon motivo.

Solo qualche mese fa l’opera raggiunse gli onori delle cronache nazionali grazie ai riflettori di Striscia la Notizia, che erano riusciti a ‘strappare’ all’allora sindaco f.f. Paolo Brunetti la promessa di lavori di riqualificazione per il ripristino del tapis roulant.

A giugno scorso l’inizio degli interventi con l’investimento complessivo da parte dell’amministrazione reggina di circa 350 mila euro per il completamento di tutta la struttura.

Con il lavoro incessante degli ultimi giorni il tapis roulant è tornato a muoversi e ad essere utilizzato dai cittadini in queste ultime concitate ore dell’anno. Gli orari di apertura e chiusura, come recita il cartello all’interno, sono 8.00-13.00 al mattino e 16.00-20.00 al pomeriggio.

Solo il primo tratto da via Filippini a via Aschenez è rimasto chiuso, con gli operai ancora al lavoro per il ripristino completo. Gli altri tratti, compresi quelli adiacenti al corso Garibaldi fin giù sulla via Marina, sono al momento attivi.

Si spera, questa volta, per lungo tempo.