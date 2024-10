Reggio – Traffico in tilt sul raccordo autostradale, causa incidente – FOTO

Traffico in tilt a Reggio Calabria. Pochi minuti fa si è infatti verificato un incidente sul raccordo autostradale in direzione sud che sta causando non pochi disagi alla circolazione.

Ancora sconosciuta la dinamica dell’impatto che ha coinvolto due autovetture tra la galleria di Spirito Santo e lo svincolo Reggio Centro. La strada percorsa da innumerevoli reggini ogni giorno, è stata immediatamente monitorata dall’intervento della Polizia che sta provvedendo alla messa in sicurezza della zona ed allo smaltimento del traffico. Con il passare dei minuti la coda si è infatti estesa fino a via Lia.

Per tale motivo si raccomanda prudenza nella guida.