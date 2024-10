Reggio Calabria saluta l’ex segretario generale della Uil Pietro Larizza

Calabria, Pietro Larizza, sindacalista, politico italiano ed ex presidente del Cnel si è spento all'età di 85 anni.

Si è spento nella sua casa di Terracina all’età di 85 anni dove viveva con la moglie Maria. Pietro Larizza, nato a Reggio Calabria, sindacalista e politico italiano è stato segretario generale della UIL dal 1992 al 2000.

Successivamente ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, tra il 2000 e il 2005.

Alle elezioni politiche italiane del 2006 è candidato al Senato della repubblica, in regione Lazio, nelle liste dei Democratici di Sinistra, risultando tuttavia il primo dei non eletti. Diventa senatore il 28 novembre 2007, subentrando in seguito alle dimissioni di Goffredo Maria Bettini.

Alle elezioni politiche del 2008 è stato candidato in Calabria e Lazio come capolista al Senato per il Partito Socialista.

