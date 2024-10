A Reggio Calabria il Workshop ‘Into the fiumara’

Sono aperte le iscrizioni al Workshop di fotografia dal titolo “Into the fiumara, An emotional map of the place”. Il Workshop si svolge nella serata di Venerdi 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio presso il Complesso residenziale Villaggio Costabella a Condofuri Marina

“Il modo ideale per attraversare un luogo è esserne attraversati. Entrare in risonanza con quello che ha da dirci e con quello che ci induce a dire, a pensare. Fotografare un luogo è sempre un po’ fotografare noi stessi, quello che siamo stati o che siamo o che vorremmo essere.

Luoghi e identità sono indissolubilmente legati, anche quando si incontrano per la prima volta. Attraversare un luogo è attraversare noi stessi. Fotografare noi stessi. Possiamo scegliere di descriverci in modo analitico o parlare di noi come faremmo ad un amico o ad uno sconosciuto. O a noi stessi, appunto. Dunque le immagini che incontreremo saranno come piccole oasi di senso. Come sassolini che uniti definiscono un pezzo di strada da percorrere o già percorsa.

E infine un’immagine più grande, una mappa fatta di oggetti e di luce, una mappa emozionale, ci restituirà un volto che è il volto di quel luogo cosi come noi lo abbiamo visto, così come lo abbiamo sentito. Un volto che è anche il nostro. E scopriremo che ogni luogo ne contiene tanti, come sono tante le persone che ognuno di noi porta dentro di sé”.

Cosi, gli organizzatori dell’evento Alessandro Cirillo e Michele Brancati presentano il workshop, che si preannuncia come un’imperdibile occasione per entrare in contatto con la natura, scavarne l’anima sino a ricercare l’essenza.

IL PROGRAMMA

18 Maggio

ore 18 presentazione Autori e visione eventuali portfolio partecipanti. Ci saranno proiezioni fotografiche di autori che hanno trattato tematiche simili a quelle che verranno indagate durante le giornate del workshop

A seguire un piccolo aperitivo con prodotti locali

Pernottamento all’ interno del Villaggio in abitazione privata.

Per chi ha forza e voglia sara’ possibile gia’ iniziare, attraverso il dialogo con gli autori del workshop, una sessione di scatti o definire il lavoro per la giornata successiva.

19 Maggio

dalle ore 10 alle 19 uscita fotografica lungo il corso della Fiumara Amendolea e dintorni.

Effettueremo un’ indagine fotografica a partire dal mare per ripercorrere il letto della fiumara. E’ prevista una pausa pranzo

20 Maggio

dalle ore 10 alle 14 Revisione dei lavori, saluti finali

Prezzo: 150 euro incluso Pernottamento

Sono esclusi Pranzi e Cene

Max 15 Partecipanti

E’ preferibile utilizzare scarpe da trekking o simili e riserve d’ acqua, il percorso sarà fatto a piedi.

Saranno disponibili anche Fotocamere compatte a pellicola con rullini Kodak 200 Gold fornite dal workshop.



Info Contatti:

Pagina Facebook del Workshop

Alessandro Cirillo +393921599466

alexph@fastwebnet.it

Michele Brancati +491771633662

michele.brancati@gmail.com