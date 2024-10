Aspettando il Natale, le proposte di Zio Fedele: il programma del weekend

In arrivo un ricco calendario di eventi per le festività. La proposta del bistrot di via Zaleuco

Zio Fedele non è un bar, non è un pub, non è un ristorante. Zio Fedele è un’emozione. L’emozione di trascorrere le giornate in compagnia delle persone che ami in un luogo pensato su misura per le tue esigenze. Il bistrot di via Zaleuco si contraddistingue, dagli altri locali del centro città, grazie non solo alla sua ricca offerta culinaria, ma anche ad eventi sempre diversi, sempre nuovi.

Con l’avvicinarsi del Natale, sta per arrivare anche il momento, per i reggini, di scoprire il ricco calendario delle attività dello Zio! Un calendario di eventi che spazia dalla musica, alle iniziative dedicate ai bambini, passando per l’immancabile tradizione in tavola! Ma ecco quali sono i programmi per il weekend che sta per arrivare.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Per iniziare bene il tour delle festività, che terminerà dopo l’arrivo della Befana, Zio Fedele ha pensato di organizzare una serata disco-funk! Il funk è un genere musicale nato negli Stati Uniti nella metà degli anni ’60. Con il tempo, il funk si è mescolato con la disco music, contribuendo a dar vita nuovi generi musicali. L’imperdibile appuntamento è per venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 21:30. Ad accompagnare gli affezionati clienti dello Zio in questo viaggio alla riscoperta della musica sarà Emilfranzò. Il dj selezionerà attentamente la musica per l’evento partendo dagli anni ’70 con un chiave di sonorità aggiornata all’house music. (Vi sveliamo in anteprima che sarà proprio lui uno dei protagonisti del Capodanno dello Zio).

“Sto lavorando ad un progetto interessante, dal 2020 ci saranno delle novità importanti per gli addetti ai lavori dj/producer/musicisti che vogliono affacciarsi come me nel mondo

delle produzioni dando la possibilità di pubblicare la loro musica direttamente nei migliori Market musicali. iTunes , Spotify, Deezer…..

Stay tuned!! Ci vediamo dallo zio”.

Dal pomeriggio fino a sera sarà ovviamente possibile gustare le prelibatezze del bistrot, tante specialità rivisitate dal sapore unico! Si parte alle 18:00 con l’happy hour ad un prezzo speciale: solamente €8,00.

SABATO E DOMENICA

Con l’arrivo delle festività lo Zio apre anche a pranzo, non solo la domenica ma anche il sabato con orario no stop! Un modo per starvi ancora più vicino e per farvi trascorrere delle feste indimenticabili. I pranzi dello Zio vedranno sempre protagonista la tradizione nostrana.

Da non perdere anche le crispellate previste sia per la vigilia di Natale che di Capodanno.

