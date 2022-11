Reggio, consegnati i diplomi di Alta formazione in fotografia di Bluocean

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna dei diplomi di Alta Formazione Bluocean’s Workshop in Fotografia Documentaria e Reportage.

L’evento ha avuto luogo presso presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, la cerimonia è stata presieduta dal Prof. Bruno Romeo e dal Direttore Didattico e Amm. Unico di Bluocean Dott. Francesco Scarpino.

Il percorso didattico “Bluocean’s Workshop Corso di Alta Formazione Fotografia Documentaria e Reportage” ha valenza accademica con la certificazione di 39 CFU Crediti Formativi Universitari, ed ha coinvolto 15 giovani professionisti provenienti da tutta Italia che hanno frequentato i 15 moduli dell’edizione 2021/22 con riconosciuto merito.

Un particolare ringraziamento va espresso alle aziende leader del territorio metropolitano che hanno consentito la formazione dei giovani attraverso il finanziamento e il cofinanziamento delle borse di studio rivolte agli studenti consentendo così al panorama studentesco cittadino di arricchirsi di nuove e qualificate presenze.

Un grazie dunque alle aziende Lievito, Autolinee Federico Spa, L'A Gourmet L'Accademia, Calabrò Agenzia Banca Assicurazione, Berna Engineering; Versace Gioielli; Centro Commerciale Porto Bolaro Giuseppe Falduto; Clichè e NoName del Gruppo Praticò; Giva; Contè Supermerati di Pasquale Sorgona'; Newmartin2.0 abbigliamento; Nast design; La Cantina del Macellaio e Caffè Moak.

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato negli anni in esclusiva da National Geographic, ha registrato la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea internazionale tra cui Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Lynn Johnson, Carsten Peter, Erika Larsen e William Daniels; ad oggi è considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale caratterizzandosi per l’originale metodologia applicata all’insegnamento.