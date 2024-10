Esplosione in una macelleria reggina: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Alle ore 1:20 circa è giunta alla sala operativa dei Vigili del Fuoco un a richiesta di intervento per un incendio che coinvolgeva un edificio. La sala operativa inviava sul posto una squadra che giunta sul posto a iniziato ad operare.

Mentre, con l’ausilio di un motodisco, si cercava aprire una serranda vi è stata una esplosione che ha divelto la serranda causando il ferimento di 5 Vigili del Fuoco e due Agenti di Polizia.

Sia i Vigili del Fuoco che gli Agenti di Polizia sono stati trasportati agli ospedali Riuniti di Reggio per le cure del caso. I Vigili del fuoco sono stati dimessi con delle prognosi che vanno da 5 a 20, gli stessi Vigili del Fioco in mattinata dovranno ripresentarsi in ospedale per ulteriori accertamenti.