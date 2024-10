Reggio, Falcomatà: ‘Serve nuova sanità pubblica’

“Una sanità pubblica moderna, efficiente, immaginata secondo un modello inclusivo, capace di trarre linfa dalle proposte avanzate dal territorio, con una governance illuminata ed aperta al dialogo con gli operatori del settore, pronta ad innovare mettendo al centro le esigenze ed i diritti dei cittadini, a cominciare dai soggetti più fragili, che smetta di considerare la tutela della salute come un costo per le casse pubbliche ma la consideri un’occasione per migliorare il grado di civiltà e la qualità della vita di ogni cittadino. Credo che il percorso sviluppato in questi mesi da Comunità Competente, attraverso il suo portavoce Rubens Curia, con il quale abbiamo spesso dialogato, vada esattamente in questa direzione”.