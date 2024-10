Reggio, il giovane Mirko lancia ‘Sono pazzo di te’

“Sono pazzo di te” è la scommessa di Mirko Lucisano, un giovanissimo cantautore di Reggio Calabria di soli 17 anni, con la musica nel cuore sin da piccolissimo.

Il singolo, uscito nella giornata di ieri, è stato particolarmente apprezzato sin da subito dai giovani, e non soltanto della provincia reggina. Grazie alla presenza del brano su YouTube e Spotify, infatti, è possibile ascoltarlo da qualunque parte del mondo.

“Nel comporre la canzone – afferma Mirko ai microfoni di CityNow – mi sono immedesimato in un’ipotetica persona all’ascolto. Confido molto nel fatto che chi l’ascolterà possa interpretarla a modo proprio. L’ho composta praticamente in pochi giorni, quasi di getto. Il mio obiettivo è quello di aver creato un “tormentone, una sorta di “hit”, che ti prende e non ti lascia più.”

“La canzone – conclude – è composta da tre stili intrecciati: reggaeton di base, rap e hiphop. Ho voluto fortemente girare il video nella mia terra, infatti per lunghi tratti compaiono Scilla e Chianalea. Se questa canzone andrà davvero bene mi sono promesso (quasi scommettendo) di comporre un album da lanciare in inverno. E’ la seconda canzone che ho fatto, la prima si intitolava ‘A cosa pensi‘.”