Reggio, organizzato incontro con il dott. Tarro su tema Coronavirus

Il convegno è stato un’occasione per fare il punto su come è stata affrontata la pandemia sotto il profilo medico

Il Lions Club Reggio Calabria Sud Area Grecanica presieduto dall’avv.to Mario Plutino ha organizzato, attraverso collegamento con la piattaforma telematica Zoom, un incontro con il Prof. Dott. Giulio Tarro, illustre virologo, che ha relazionato sul tema attuale della pandemia da Coronavirus.

L’incontro con il dott. Tarro primario merito dell’Azienda Ospedaliera “D Cotugno” di Napoli e’ stato moderato dal dott. Fortunato Iaria endocrinologo e Past President del L.C. Reggio Calabria sud area Grecanica, ed ha visto quale ulteriori relatori il dott. Gabriele Quattrone primario di psichiatria presso il Policlinico Madonna della Consolazione di RC e Presidente Lions Club Reggio Calabria Magna Grecia, e il dott. Giovanni Cuzzocrea medico di medicina generale e 1^ Vice presidente del Lions Club Reggio Sud Area Grecanica che ha operato nella zona rossa di Montebello Jonico .

Concluderà i lavori del convegno il prof. Dott. Antonio Marte Direttore Chirurgia Pediatrica dell’Università Vanvitelli Napoli Governatore Distrettuale del distretto 108YA Lions Club per l’anno sociale 2020-2021. In collegamento tramite piattaforma Zoom e’ stato anche il dott. Libero Zannino medico chirurgo Governatore del distretto Lions 108 ia 1.

Il convegno è stato un’occasione per fare il punto su come è stata affrontata la pandemia sotto il profilo medico, sullo stato attuale del contagio, sui possibili sviluppi futuri, sui risvolti psicologici e sociali che si sono generati a causa della situazione emergenziale. L’eccellente contributo dei relatori è servito a fare chiarezza quantomeno sulla situazione attuale che vede il grave pericolo sanitario ormai superato rimanendo invece una situazione di allarme sociale che ha causato in molti soggetti dei danni a livello psicologico che possono emergere anche nel futuro .

L’incontro chiude un ciclo di convegni e service organizzati dal Lions club iniziati ad ottobre con il convegno su Salvtore Quasimodo con relatore Lucio Villari e continuati con una serie di service in materia di malattie diabetiche e della vista con molti incontri nelle scuole di Reggio e dell’area grecanica