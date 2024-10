Reggio, intervento delle Volanti per furto su un’auto in pieno centro

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per garantire ai cittadini di Reggio Calabria una sicura partecipazione alle celebrazioni pasquali, personale di pattuglia moto-montata del dispositivo Athena, è prontamente intervenuta in via Aschenez dove era stato segnalato un furto su autovettura.

L’immediata segnalazione al dispositivo di sicurezza ha costretto i malviventi ad allontanarsi dalla zona centrale e rifugiarsi nel quartiere Ciccarello, abbandonando il motociclo che, nel frattempo, era stato individuato e ricercato.

Lo scooter, risultato rubato in data 19 aprile nei pressi dello stadio, sarà restituito al proprietario una volta completati gli accertamenti di polizia scientifica per la rilevazione di impronte. Sono state acquisite le immagini delle telecamere del centro storico che saranno attentamente visionate per giungere all’identificazione degli autori del reato.

L’attività di prevenzione predisposta dalla Questura ha consentito di ostacolare ulteriori reati e garantire un sereno svolgimento delle manifestazioni connesse alla celebrazione dei riti religiosi pasquali.

Indagini in corso da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura.