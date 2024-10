Reggio, operazioni di potatura verde pubblico

Disciplina circolazione traffico veicolare per operazioni di potatura verde pubblico tra il 14 e il 23 dicembre

Per lavori di potatura al verde pubblico comunale si dispone il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati e l’interdizione del transito veicolare a tratti successivi in via G. Melacrino, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Aschenez e lo svincolo autostradale del Grande Ospedale Metropolitano dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal 14 al 23 dicembre 2017.

In occasione dell’interdizione al transito della via G. Melacrino nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Santa Lucia al Parco e la via Santa Lucia, sarà invertito il senso di marcia della via Collina degli angeli per il tempo strettamente necessario ai lavori di potatura.

L’intervento, nel tratto compreso tra via Treviso e via Collina degli Angeli, si svolgerà nella giornata di domenica 17 dicembre. La ditta incaricata predisporrà adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi nelle intersezioni di:

– Via Reggio Campi incrocio Via Don Orione

– Via Don Orione incrocio Via Collina degli Angeli

– Via Santa Lucia incrocio via Don Orione

– Via Treviso incrocio via San Marco

– Via G. Melacrino incrocio via Aschenez

– Via Melacrino incrocio via Collina degli Angeli e via Salita Cappuccinelli.

I Bus dell’Atam, in occasione dell’interdizione, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, dal 14 al 23 dicembre 2017, faranno capolinea in via Circonvallazione Parco Caserta.

In occasione delle attività di potatura i mezzi di lavoro saranno posizionati in modo da non creare impedimento per l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza lasciando uno spazio libero di almeno 3 metri.

La ditta esecutrice collocherà adeguata segnaletica con almeno 48 ore di anticipo sul tratto interessato dai lavori di potatura.