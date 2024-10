Reggio Pride, la normalità dell’amore (anche omosessuale). Sabrina: “Non lasciateci soli”

Quante volte ne abbiamo sentito parlare e quante altre ci siamo tirati indietro dal lasciarci coinvolgere in un dibattito che avrebbe potuto cambiare la nostra opinione? L’esistenza dell’omosessualità sembra ancora un tabù in alcune parti del mondo, nonostante le dure lotte che la comunità LGBT ha dovuto affrontare negli ultimi 50 anni.

Quelle stesse battaglie sono state combattute anche dai ragazzi di Reggio Calabria che, spesso, hanno avuto difficoltà a fare i conti con il loro modo di essere.

In occasione del Reggio Calabria Pride 2019, CityNow ha raccolto le storie di alcuni ragazzi e del loro coming out. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione su una tematica così importante: l’inclusione sociale.

Parlare di orientamento sessuale, di diversità, non è più accettabile. La nostra città è però la culla di storie, anche, a lieto fine.

Sabrina, 19 enne, ci ha resi partecipi della sua vita e ci ha dato una forte testimonianza su cosa vuol dire essere omosessuale. La giovane reggina studia oggi a Napoli, ma lasciare la città di origine non è stata una scelta dettata dalla ‘necessità’.

“Mi sono trasferita da Reggio per studiare, così come fanno tanti altri ragazzi. Staccarsi dalla città in cui avevo dei legami molto forti non è stato semplice, ma non posso dire di esser andata via per fuggire dalla mia realtà.

Fino a qualche anno fa non avevo fatto coming out neanche con me stessa, figuriamoci con gli altri – racconta Sabrina ai microfoni di CityNow. Per tanto tempo mi sono sentita come un giocattolo difettoso, fin quando non ho deciso di accettare la mia omosessualità”.