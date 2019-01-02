È la piccola Eliana Di Benedetto la prima nata del 2019 a Reggio Calabria. La bimba è venuta alla luce quattro minuti dopo la mezzanotte per la gioia della mamma Luana Travia e del papà Alessandro Di Benedetto.

La mamma e la neonata, che pesa 3,350 chili, stanno entrambe bene. Ad assistere Luana durante e dopo il parto i medici Stefano Palomba, Costanza Calarco e Teresa Quattrone e l’ostetrica Giuseppina Strati.

Fonte: Gazzetta del Sud

Foto: Attilio Morabito