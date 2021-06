Reggio - Provvidenziale intervento della polizia locale sulla tangenziale. Evitata una possibile tragedia.

Un uomo di nazionalità straniera che vagava a piedi e contromano all'interno della galleria di Spirito Santo è stato individuato, nella serata di oggi, da una pattuglia di polizia locale.

È servita tutta la professionalità e l'esperienza dell'equipaggio automontato del pronto intervento per mettere al riparo il malcapitato apparso disorientato nel tempo e nello spazio ed anche acciaccato.

Dopo aver scortato il soggetto al riparo e ripristinato le condizioni generali di sicurezza per la circolazione stradale, l'uomo, ancora in stato di shock, è stato affidato alle cure del 118 nelle more allertato e tempestivamente intervenuto.