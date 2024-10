Reati ambientali, Neri: “Ottimo lavoro della Questura”

“Mi congratulo con la Questura di Reggio Calabria per la capillare ed efficace azione di controllo condotta ai fini della prevenzione e repressione dei reati ambientali”.

Lo dichiara l’assessore all’ambiente Armando Neri, nell’apprendere “dell’importante operazione condotta dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura reggina, guidato dal vice questore Rindone, nell’ambito delle azioni di contrasto ai reati ai danni dell’ambiente su indirizzo del signor Questore di Reggio Calabria dott. Vallone”.

Neri afferma:

“Una brillante operazione di contrasto all’odioso e pericoloso fenomeno dell’abbandono di rifiuti, che sta martoriando il nostro territorio che permette alla squadra Stato di intervenire in maniera efficace e congiunta sul territorio tramite interventi mirati che stanno dando buoni risultati in termini sanzionatori”.

L’Assessore all’ambiente Armando Neri conclude:

“Questi interventi da parte delle forze dell’ordine insieme agli strumenti di telecontrollo e sanzioni amministrative recentemente adottati dal Comune in modalità ancora più intensa stanno ponendo un freno ai comportamenti illeciti che non solo degradano il territorio ma che costringono a continue operazioni di bonifica con costi per l’intera comunità”.