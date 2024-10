Reggio Ritmica al campionato Regionale Silver di Ginnastica Ritmica della Federazione ginnastica d’Italia.

Si è svolta la prima tappa regionale del campionato individuale silver di ginnastica ritmica, tenutosi a Catanzaro. A scendere in pedana, le promettenti allieve del team agonistico silver:

Iacopino Carlotta

Vitetta Viola

Pepè Ludovica

Mollica Aurelia

Romeo sylvie

Calabrese Giorgia

Tassone Fatima .

La premiazione si apre con la doppietta di medaglie per le allieve Vitetta Viola -classe 2013 -e Iacopino Carlotta- classe 2014; rispettivamente medaglia d’oro e medaglia d’argento nella categoria Allieve 1 all around corpo libero e palla. Le giovanissime “ baby ginnaste” ottengono degli ottimi punteggi e portano in pedana, con estrema padronanza e sicurezza , tecnica ed espressività durante le performance, nonostante la loro giovane età.

In particolare la Iacopino è stata l’atleta più piccola a prender parte alla competizione regionale. Dunque le atlete volano alla Finale nazionale difendendo i titoli di campionessa e vice campionessa regionale LA1- A1. Podio anche per le atlete Pepè Ludovica e Mollica Aurelia , classe 2012 nelle rispettive categorie in cui partecipano.

L’atleta Pepè sfodera le sue abilità e qualità fisiche e porta a termine delle performance impeccabili che le permettono di laurearsi campionessa regionale AA corpo libero e palla allieve 2. Bene anche per la coetanea Mollica Aurelia, laureatasi campionessa regionale AA cerchio e clavette, la quale porta a termine una bella gara. È la volta delle atlete Calabrese Giorgia e Tassone Fatima: entrambe medaglie iridate nelle rispettive categorie .

L’atleta Calabrese, difatti, incanta tutti i presenti al palazzetto con i suoi virtuosismi e senza dubbio ottiene un meritatissimo primo posto regionale nella categoria Allieve4, che la vede posizionarsi a Rimini come campionessa regionale in carica. Anche Tassone Fatima primeggia nella sua categoria con gli attrezzi cerchio e clavette, laureandosi campionessa regionale. Infine Romeo Silvie, nonostante un piccolo infortunio, che non la vede al massimo delle sue prestazioni, ottiene un buon piazzamento e si qualifica anche lei egregiamente per le finali Nazionali.

Le atlete della Reggio Ritmica, portano così a casa un ricco e sostanzioso bottino di medaglie d’oro e d’argento!

Le ginnaste reggine si sono contraddistinte tra le altre atlete provenienti da tutta la calabria -non solo per le loro qualità fisiche che le vedono delle ginnaste “futuribili “ nel tempo-ma anche per aver eseguito esercizi dall’alto spessore tecnico ed artistico in ogni categoria e per aver mantenuto una tenuta di gara impeccabile anche a livello mentale. Tutto ciò è frutto di un lavoro curato nei minimi dettagli, prima tra tutte dalla head coach Benedetta Lombardi, coadiuvata egregiamente dalle tecniche Caterina Orsino ,Marta Cherubino e dalla coreografa S.Dikalova.

Le tecniche, difatti, proseguono il lavoro su un unica tabella di marcia, che vede,prima tra tutte l’importanza di allenare mente e corpo, e promuovere il benessere psico-fisico di ogni atleta.

Ancora la Lombardi, tecnico federale ed ufficiale di gara FGI, in qualità di psicologa clinica abilitata e psicoterapeuta in formazione, tiene particolarmente a strutturare un lavoro incentrato sul benessere bio-psico-sociale di ogni atleta.

La preparazione tecnica poi non manca ed è gestita anche dalla Tecnica Orsino, brillante studentessa in scienze motorie.

Infine ma non per ultima Marta cherubino, che si occupa della preparazione del settore delle attività di base e gestisce le sedi distaccate. La Cherubino, ha deciso di fare dello sport la sua realtà di vita, in quanto sportiva plurimedagliata.

I dirigenti Dott.ssa Grazia Palermo ed Antonio Barbieri, pertanto, si ritengono più che soddisfatti di come ogni ingranaggio della Reggio Ritmica funzioni perfettamente e di quanto il lavoro svolto fin qui abbia dato i suoi frutti.

Asseriscono ancora:

“ È una grande soddisfazione vedere atlete che per allenarsi nella nostra società non guardano i km da fare ogni giorno e che primo tra tutti il Dirigente sportivo Guelfo Cherubino,figura di spessore nel mondo del Karate a livello nazionale, abbia scelto il nostro sodalizio con cui avviare il settore giovanile della ginnastica ritmica. Tutto ciò ci lusinga infinitamente”.

Gli appuntamenti della stagione sportiva sono innumerevoli per la Reggio Ritmica, cogliamo l’occasione per augurare a tutte le atlete impegnate nelle diverse competizioni , un brillante esordio.

La preparazione delle atlete, richiede sicuramente molto tempo e spazi idonei per l’attività di ginnastica ritmica, corre l’obbligo di ringraziare il Dott. Luigi Maria di Bernardo e la Dott.ssa Sara Lo Presti, la Vis Basket RC e tutto lo staff del Palasport Botteghelle,(nella persona di Francesco Falliti e Pasquale Suraci), per consentire alle nostre ginnaste di allenarsi innumerevoli ore, in un ambiente sicuro e di lustro per la nostra città.